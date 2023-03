HERSHEY, Pa. (WTAJ) — The 2023 PIAA Wrestling Tournament wrapped up this weekend at the Giant Center in Hershey, PA.

Below are the PIAA 2A State Wrestling results, courtesy of FloArena.

107 1. Aaron Seidel (NLEB)

2. Dominic Deputy (CR)

3. Will Detar (TRN)

4. Cam Baker (BUR)

5. Kole Davidheiser (FCA)

6. Antonio Boni (CVLY)

7. Dalton Wenner (CRAN)

8. Gage Swank (MNCY) 114 1. Ayden Smith (Notre Dame-GP)

2. Landon Bainey (WBRH)

3. Weston Pisarchick (BWAY)

4. Nico Fanella (IND)

5. Cole Hubert (SCNV)

6. Mason McLendon (SQNT)

7. Colton Wade (SULL)

8. Josef Garshnick (UNTD) 121 1. Gauge Botero (FCA)

2. Brandt Harer (MONT)

3. Branden Wentzel (MTRV)

4. Hudson Hohman (GC)

5. Lucas Fye (BEA)

6. Aiden Grogg (SCNV)

7. Max Wirnsberger (MCS)

8. Elijah Brosius (CRAN) 127 1. Cooper Hornack (BUR)

2. Chris Vargo (BENT)

3. Hayden Yacoviello-Andrus (Bermudian Spr)

4. Coen Bainey (BEA)

5. Hunter Gould (Conneaut)

6. Cyrus Hurd (North East)

7. Arment Waltenbaugh (FCA)

8. Marvin Armistead (BC) 133 1. Jaden Pepe (WA)

2. Conner Heckman (MWST)

3. Scott Johnson (MNCY)

4. Charlie Robson (Conwell-Egan)

5. Mason Wagner (FCA)

6. Dylan Granahan (BENT)

7. Noah Doi (CMPH)

8. Chase Bell (REYN) 139 1. Anthony Evanitsky (WA)

2. Reagan Milheim (WRUN)

3. Chase Hontz (FCA)

4. Brady Collins (CLFD)

5. Mason Barvitskie (SCO)

6. Tyler Morrison (WPER)

7. Wyatt Lazzar (CPRR)

8. Liam Cornetto (MC) 145 1. Vincent Bouzakis (Notre Dame-GP)

2. Cade Wirnsberger (MCS)

3. Kaden Milheim (WRUN)

4. Ryan Lawler (Bishop McDevitt)

5. Gage Wentzel (MTRV)

6. Calan Bollman (CR)

7. Chase Burke (BENT)

8. Cody Hamilton (GC) 152 1. Conner Harer (MONT)

2. Cameron Milheim (WRUN)

3. Cael Weidemoyer (FCA)

4. Max Bluhm (LT)

5. Liam Scrivanich (SCNV)

6. Ty Watson (PV)

7. Steffan Lynch (North East)

8. Caullin Summers (Sharpsville) 160 1. Grant MacKay (LAUR)

2. Hunter Hohman (GC)

3. Deegan Ross (LT)

4. Collin Hearn (Conneaut)

5. Luke Sugalski (FCA)

6. Jagger Gray (TRN)

7. Justice Hockenberry-Folk (WPER)

8. Zeke Dubler (GL) 172 1. Adam Waters (FCA)

2. Holden Garcia (Notre Dame-GP)

3. Waylon Wehler (SMRY)

4. Braedon Welsh (FTCH)

5. Caden Finck (MONT)

6. Jalen Wagner (REYN)

7. Caleb Close (BEA)

8. Lucas Lawler (Bishop McDevitt) 189 1. Rune Lawrence (FRZ)

2. Jackson Zimmerman (BVLE)

3. Jakob Gilfoil (Bishop McDevitt)

4. Rowan Holmes (SOMR)

5. Jacob Jones (SCNV)

6. Magnus Lloyd (GM)

7. Jason Singer (FCA)

8. Jake Scheib (TV) 215 1. Austin Johnson (MNCY)

2. Brenan Morgan (CVLY)

3. Dan Church (FTLF)

4. Vitali Daniels (BENT)

5. Brody Kline (BC)

6. Abe Keep (GRD)

7. Brayden McFetridge (CRAN)

8. Dante Burns (Conwell-Egan) 285 1. Riley Robell (Bishop McDevitt)

2. Aiden Compton (Notre Dame-GP)

3. Emmanuel Ulrich (MIFF)

4. Carson Neely (PALG)

5. Gavin Thompson (BWAY)

6. Joseph Baronick (BURG)

7. Wilson Spires (GM)

8. Owen Reber (BC)

